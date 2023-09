Vecchioni in concerto: a Paestum la penultima data

Si terrà venerdì 22 settembre il concerto di Roberto Vecchioni. Sarà proprio lui, uno dei cantautori che hanno fatto la storia della musica italiana, a chiudere “Emozione Paestum”, il cartellone degli eventi estivi della Città di Capaccio Paestum, con il suo “L’Infinito Tour”. Il concerto, in programma alle 21.30 in via Magna Grecia a Capaccio Scalo, è aperto gratuitamente al pubblico.

Paroliere, scrittore, poeta e professore di italiano considerato fra i cantautori italiani più importanti, influenti e stilisticamente eterogenei, Roberto Vecchioni proporrà i brani del nuovo album alternati ai classici del suo repertorio, per uno spettacolo semplice e rigoroso con la musica al centro di tutto. Il concerto del professore sarà un dialogo tra l’artista e il pubblico. Nella sua opera, infatti, è ricorrente l'intrecciarsi del proprio essere con i più svariati miti della storia, della letteratura o dell'arte, questi ultimi presi in prestito non tanto per descriverne le gesta, piuttosto come espediente per rappresentare una parte di sé.

Elemento principale è la bellezza come chiave di lettura per individuare una meta verso cui tendere e verso cui ambire, per dare un senso alla vita e per trovare in essa sempre nuova linfa per la costruzione di un mondo migliore.

Il concerto è l’ultimo degli oltre 150 eventi, iniziati lo scorso giugno, che hanno caratterizzato la stagione estiva della Città dei Templi. E non è l’unico evento in programma venerdì 22. Alle 18.30, a Villa Salati, si terrà l’esibizione del coro ufficiale italo-uruguaiano “Gioia” di Montevideo, diretto dal M° Esteban Tashdjian, ricordando Giulia Guarino, prima donna architetto del Sud America nel 1923. Il concerto al tramonto, con ingresso gratuito, è organizzato da Weboli A.p.s. in collaborazione con il Comune di Capaccio Paestum e il patrocinio del Ministero della Cultura dell’Uruguay, dell’Istituto Italiano di Cultura all’Estero e della Provincia di Salerno.

Organizzati, supportati e promossi dal Comune di Capaccio Paestum, gli appuntamenti di “Emozione Paestum” hanno riguardato vari campi delle arti: poesia, letteratura, teatro, danza, cinema, moda e, anche e soprattutto, musica. Musica classica, jazz, pop, rock, taranta, folk, musica disco e musica d’autore. Dalla Planet Arena di Paestum al Palco sospeso del Capoluogo, dal lungomare Laura ai giardini di Villa Salati, dal Tempio di Nettuno alla Beach Arena all’ex Tabacchificio NEXT: tanti i luoghi della Città protagonisti degli eventi estivi.

«Abbiamo affidato il gran finale di “Emozione Paestum” al grande Roberto Vecchioni – dichiara il sindaco Franco Alfieri – Ma questo concerto non segna la fine degli eventi: il testimone passa dalla stagione estiva a quella autunnale, alla quale la nostra amministrazione, con il prezioso lavoro degli uffici comunali, sta già lavorando da tempo. Capaccio Paestum, tra le mete più gettonate di visitatori e turisti nel corso dell’estate anche grazie al suo cartellone di eventi, sarà ugualmente attrattiva nei prossimi mesi, nell’ottica di una destagionalizzazione del turismo alla quale abbiamo puntato sin dal primo momento».