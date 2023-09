Franco Alfieri, il presidente della Provincia di Salerno e l'ex ambasciatore Matarazzo al Museo del calcio

Prima tappa del percorso culturale dedicato al mondo dello sport nella suggestiva Sala dei Ritratti di Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate, dove a inizio agosto è stata inaugurato il Museo del calcio della Fondazione Polito, presieduta da Davide Polito.

Tanti visitatori alla mostra dedicata alla Juventus e tra questi personalità come Andrea Matarazzo, già ambasciatore e ministro del Brasile, il presidente della Provincia di Salerno e sindaco di Capaccio Paestum Franco Alfieri, il vescovo di Vallo della Lucania don Vincenzo Calvosa, il presidente del Parco Giuseppe Coccorullo e il parroco di Santa Maria di Castellabate don Roberto Guida.

«La mostra ha saputo catturare l'essenza e la passione per lo sport, suscitando emozioni e condivisione tra tutti i presenti. Non vediamo l'ora di condividere ulteriori tappe di questo percorso culturale e di continuare a celebrare la bellezza dello sport e della cultura che esso porta con sé. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato e hanno reso questa giornata indimenticabile. Ringraziamo Nello Cerbone di Vallo della Lucania per la sua straordinaria collezione sulla Juventus esposta a Villa Matarazzo», ha detto Davide Polito.