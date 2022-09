Il decalogo della Fondazione Polito per la prevenzione degli sportivi

La Fondazione Polito, promotrice del Passaporto ematico per la prevenzione degli sportivi di tutte le età, ha approvato un decalogo che è stato reso noto dal presidente Davide Polito. «Ogni sportivo dovrebbe osservare queste regole per la propria salute» ha spiegato Polito, che dirige anche il Museo del calcio a Santa Maria di Castellabate (Salerno) dedicato alla memoria di Andrea Fortunato, il difensore della Juve e della Nazionale, scomparso per la leucemia a 23 anni.