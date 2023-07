«Siamo entusiasti di annunciare che il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e Alburni ha concesso in comodato d'uso gratuito gli splendidi locali di Villa Matarazzo di Santa Maria di Castellabate per il nostro Museo del Calcio, dedicato ad Andrea Fortunato». L'annuncio di Davide Polito, presidente della Fondazione.

La firma della convenzione alla presenza del presidente della Fondazione, Davide Polito, e della vicepresidente, Monica Martuscelli, del presidente del Parco, Giuseppe Coccorullo, e del direttore Romano Gregorio. «Siamo grati per il loro sostegno e la loro visione e non possiamo che ringraziarli per la fiducia che hanno riposto in noi.

Questo segna l'inizio di un nuovo capitolo nella storia della Fondazione Fioravante Polito, poiché grazie a questa concessione potremo gestire il Museo del Calcio in maniera ancora più grande. Non vediamo l'ora di lavorare duramente per trasformare Villa Matarazzo in un luogo magico, un santuario per il calcio e per onorare la memoria di Andrea Fortunato. Questo museo diventerà un simbolo del nostro impegno nel preservare e promuovere la cultura sportiva, portando ispirazione e gioia a tutti i visitatori. Siamo grati per il sostegno di tutti coloro che hanno reso possibile questo sogno e invitiamo tutti a seguirci in questo incredibile viaggio».

