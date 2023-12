Napoli, Elmas in chiusura al Lipsia: De Laurentiis è ai dettagli

25 milioni di euro.

Questa la cifra che pagherà il Lipsia per portare via dal Napoli Eljif Elmas, il centrocampista macedone che era arrivato ormai quattro anni fa in azzurro e che sembra disposto a cominciare altrove una nuova avventura.

Secondo quanto riportato da Sky Sport in queste ore, infatti, l'offerta tedesca è sul tavolo di De Laurentiis che insieme al suo entourage di mercato sta controllando in queste ore gli ultimi dettagli prima del sì definitivo alla cessione. Elmas potrebbe dunque lasciare l'azzurro nel bel mezzo della stagione per spostarsi in Bundesliga.