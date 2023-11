Castellabate, tesi di laurea sul «Passaporto Ematico» dedicata alla Fondazione Polito

Una tesi di laurea sul passaporto ematico, il progetto che la Fondazione Fioravante Polito di Castellabate sta portando avanti da anni per sensibilizzare le società sportive sull’importanza dei controlli ematici e sulla prevenzione. L’ha scritta una studentessa del paese di Benvenuti al Sud, Alessia Ianni, che ha conseguito, stamane, presso l’Università degli Studi di Salerno, la laurea triennale in Infermieristica, discutendo una tesi di laurea sul tema “Il passaporto ematico: il pass per la vita”.

A congratularsi con la neo dottoressa il presidente della Fondazione, Davide Polito: «Il suo impegno e la dedizione nel portare avanti una tesi così significativa, che coinvolge il nostro amato Passaporto Ematico, sono un vero vanto per la nostra fondazione.

Il sottoscritto e tutto lo staff sono onorati di vedere il lavoro della Fondazione Fioravante Polito rappresentato in modo eloquente e appassionato nella sua tesi».

Quindi, l’augurio della Fondazione, intitolata al padre Fioravante e al fratello Fiorello del presidente Polito, nonché ai calciatori Andrea Fortunato, Carmelo Imbriani, Piermario Morosini e Flavio Falzetti, alla neo dottoressa di “un futuro roseo e pieno di soddisfazioni professionali, affinché la sua passione e il suo impegno possano contribuire al benessere della società”.