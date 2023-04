Vicente Feola, una targa a Castellabate per l'oriundo mondiale col Brasile

Castellabate ricorda sabato 22 aprile, scoprendo una targa in suo onore, il commissario tecnico del Brasile campione del mondo nel 1958 Vicente Feola. C'era lui - oriundo di Castellabate, da dove erano partiti i suoi genitori alla fine dell'Ottocento per raggiungere il Sudamerica - sulla panchina della Seleçao che fu trascinata in Svezia alla conquista della sua prima Coppa Rimet dal diciassettenne Pelé.

L'omaggio a Feola, nato nel 1900 a San Paolo e scomparso nel 1975, è stato promosso dall'associazione Fioravante Polito, diretta da Davide Polito, che ospita un Museo del calcio ed è molto attiva sul fronte della prevenzione delle malattie nello sport (ha promosso il Passaporto ematico).

L'appuntamento è fissato sabato 22 aprile alle ore 18 nello Slargo Croci. A scoprire la targa dedicata a Feola il sindaco Marco Rizzo.

Durante la cerimonia, a cui interverranno alcuni familiari di Feola, saranno esposte due opere dedicate a Vicente realizzate dall’artista Fernando Mangone e la maglia di Pelé riprodotta dalla Sartoria sportiva. «Siamo veramente orgogliosi di celebrare come merita Vicente Feola,perché le sue gesta hanno conferito lustro a tutta la nostra comunità. Grazie a questa targa anche i più giovani potranno ricordare questo campione di calcio castellabatese doc, famoso non solo in Brasile ma nel mondo», afferma il sindaco Rizzo.

«Siamo sempre felici di ideare iniziative a carattere sportivo e sociale,finalizzate a promuovere l’immagine di Castellabate in tutto il mondo», dichiara il presidente della Fondazione Fioravante Polito, Davide Polito.