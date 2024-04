In onda su Rai Isoradio «Crossover!...La musica a 360 Giri» con Alma Manera

«Crossover!...La musica a 360 Giri» in onda su Rai Isoradio martedì,mercoledì e giovedì,dalle 13 alle 14. Un programma di Alma Manera di cui è anche conduttrice, con la regia di Filomena Vitagliano. «Crossover!…La musica a 360 Giri» è un punto di riferimento per i radio ascoltatori appassionati di tutti i generi musicali e per il mondo della musica con i suoi addetti ai lavori e gli artisti.

Un itinerario su e giù per la storia della musica: dalla classica al pop, dal musical al rap, canzoni e protagonisti oltre il maistream.

Generi e generazioni che si incontrano.

Alma Manera afferma:«Sono contenta di poter raccontare e far “girare” tutta la musica,dare voce a tutti quelli che vivono della quinta arte. Dalle hits,al repertorio classico e lirico, tra tradizione e nuove generazioni musicali,andando oltre il mainstream. Con Crossover si viaggia nel tempo, sulle frequenze di Rai Isoradio. Musica da ascoltare mentre si è in giro, in autostrada, sulle strade verso casa al ritmo giusto e per tutte l’età».

Raccontare la musica con i suoi protagonisti a 360 gradi: dalla classica e di tradizione lirica al musical, dal pop al teatro musical, dalla musica sacra al cantautorato, e molto di più. Un viaggio crossover tra i molteplici generi musicali. Partendo dalla tradizione del bel canto e della melodia italiana, considerata modello di eccellenza nel mondo, si arriva al repertorio pop, rap di matrice italiana e internazionale. Celebrare tutti i talenti dal teatro musicale alle hits di nuova generazione. Regalare l’ascolto della bella musica e valorizzare tutto il mondo artistico-musicale. Con un particolare riguardo ai giovani interpreti emergenti. Tutto questo è Crossover.

In ogni puntata interviste a cantanti affermati e a giovani emergenti per dare la possibilità anche alle nuove generazioni di farsi conoscere. Una vetrina privilegiata per tantissimi artisti che hanno l’opportunità di raccontarsi e raccontare la loro musica e la loro arte. Un incontro generazionale sui generi e anche tra grandi artisti di fama e nuovi talenti. La trasmissione da voce al mondo dell’Alta formazione, ai nostri Conservatori musicali, maestri e allievi, e ancora direttori d’orchestra, compositori. Ospite consueto il Conservatorio Santa Cecilia di Roma; proprio perché si vuole promuovere e divulgare la cultura della musica a 360 gradi