Sventato tentativo di rapina alle poste

Tentativo di furto ai danni dell’ufficio postale di Orta di Atella.

Le segnalazioni di allarme giunte intorno alle 22.30 agli operatori della situation room di Napoli, la sala di controllo di poste italiane, hanno consentito la richiesta di un pronto interevento delle forze dell’ordine che, giunte sul luogo, hanno riscontrato il tentativo di furto notando alcune porte forzate ed ritrovando numerosi attrezzi da scasso abbandonati.

Nel triennio 2020-2022, metà dei tentativi di furto e di rapina in vari uffici postali di tutta Italia sono falliti. Ciò è stato reso possibile grazie agli investimenti di poste italiane in materia di protezione e sicurezza, che hanno consentito, ad esempio, di dotare tutti i 200 uffici postali di Caserta e provincia di dispositivi per la protezione del contante.

Poste italiane, inoltre, ha previsto per gli uffici postali di Caserta e provincia l’introduzione di numerosi servizi di vigilanza armata e la presenza di impianti di videosorveglianza a circuito chiuso composti da oltre 1.115 telecamere che, oltre a monitorare possibili intrusioni notturne negli uffici e a contribuire al riconoscimento di eventuali rapinatori, consentono attraverso un sofisticato software di videoanalisi predittiva di riconoscere automaticamente comportamenti sospetti e potenziali attacchi agli ATM, facendo partire in tempo reale la richiesta di intervento alle forze dell’ordine.