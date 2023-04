Reggia, boom di presenze per la “Domenica al museo”

Grande successo per la quarta «Domenica al museo», che prevede l'ingresso gratuito in tutti i luoghi della cultura statali. Numeri altissimi anche per la Reggia di Caserta che oggi ha registrato 10.098 ingressi.

«Stando ai primi dati disponibili, si conferma il legame molto forte dei visitatori con le straordinarie bellezze dell'arte, della storia, nonché della natura e del paesaggio italiano. Un ringraziamento particolare per il lavoro svolto anche questa domenica va, poi, a tutto il personale del MiC impegnato nella riuscita dell'iniziativa».

Lo dichiara il Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano.