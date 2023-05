Ercolano: agli scavi torna «Close up cantieri» e la notte europea dei musei

Il parco archeologico di Ercolano è pronto a riaprire i cantieri e ad accogliervi i propri visitatori: parte il 12 maggio l’attesissimo appuntamento con l’iniziativa Close up Cantieri, evento divenuto ormai format del parco dal 2018, che coinvolge i turisti nel quotidiano lavoro di conservazione svolto dallo staff del sito archeologico, in una fruizione sempre più attenta.

«Ritorna Close up cantieri - dichiara il direttore Sirano - appuntamento del parco di Ercolano che conduce i visitatori nella partecipazione alle attività di restauro e manutenzione del patrimonio archeologico dell’antica città. Anche quest’anno i più interessati potranno avvicinare e quasi toccare con mano il lavoro che si svolge dietro le quinte dei cantieri di restauro, per una fruizione sempre più consapevole e partecipata». Gli appuntamenti di Close up cantieri si ripeteranno ogni venerdì, alle 10 e alle 11.30, con cadenza settimanale fino al 16 giugno.

Sabato 13 maggio torna inoltre il consueto appuntamento con la Notte Europea dei Musei, quest’anno alla sua 19a edizione, e il parco di Ercolano partecipa all’iniziativa aprendo per una notte il Teatro Antico con un biglietto d’ingresso dal costo di 1 euro. I turni di visita al percorso sotterraneo saranno alle ore 20:00, 21:00 e 22:00, per gruppi di massimo 10 persone ciascuno.