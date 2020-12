Un «colpo di spugna» nel processo nato dall'indagine sulla false verifiche degli appalti all'ospedale di Caserta, che aveva portato all'arresto nel luglio del 2017 dell'ex direttore sanitario del nosocomio, Carmine Iovine, coinvolgendo in totale 36 persone, tra funzionari, dipendenti della struttura e imprenditori. Il giudice per l'udienza preliminare (Gup) del tribunale di Santa Maria Capua Vetere Rosa Dello Stritto ha infatti prosciolto i 36 imputati, tra cui lo stesso Iovine, dopo aver accolto l'impostazione di quasi tutti i difensori degli imputati (Dezio Ferraro, Mauro Iodice, Vittorio Giaquinto, Giuseppe Stellato, Bernardino Lombardi, Raffaele Costanzo) che lamentavano l'inutilizzabilità delle intercettazioni, e aver bocciato invece la ricostruzione della Procura di Santa Maria Capua Vetere. In aula il pm Giacomo Urbano aveva chiesto la condanna a quattro anni e mezzo per Iovine (cugino dell'ex capoclan dei Casalesi, oggi collaboratore di giustizia, Antonio Iovine) e pene più o meno simili per gli altri imputati, mentre i legali si erano opposti chiedendo il proscioglimento.

