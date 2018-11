CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 4 Novembre 2018, 09:00

Nove licenziamenti in vista al reparto ostetricia presso l'Azienda ospedaliera S. Anna S. Sebastiano di Caserta. Alla fine di novembre l'ipotesi potrebbe tradursi in realtà per tanti operatori che si trovano in regime di somministrazione ormai da diversi anni e che dovrebbero essere sostituiti da altrettanti aventi diritto sulla base della graduatoria di mobilità vigente presso l'azienda ospedaliera. Nessuna irregolarità, quindi, in evidenza sul piano normativo; istanze affatto convergenti invece tra gli operatori subentranti e quelli uscenti per una criticità che sta mettendo in allarme anche gli altri 250 addetti interinali in servizio a Caserta (tra infermieri, assistenti socio sanitari, tecnici di laboratorio) che vedono a rischio le loro aspettative di stabilizzazione rivendicate già da anni.Di qui la necessità di trovare una soluzione già dopodomani, in occasione del vertice che si terrà presso la Prefettura di Caserta ed al quale sono stati invitati a partecipare il Direttore generale dell'Azienda Mario Ferrante, il responsabile territoriale di Felsa Cisl Angelo Iodice, il presidente della Commissione regionale sanità Stefano Graziano, i segretari provinciali di Cgil, Cil e Uil, Coppola, Letizia e Farinari. Al centro dei lavori la necessità di dare risposte ad una vertenza dal profilo singolare e straordinario dal momento che vede in discussione due distinti, legittimi interessi; da una parte quello dei giovani in attesa di una collocazione lavorativa, dall'altra quello di tante professionalità che hanno garantito, sia pure in modalità precaria servizi essenziali in mancanza di personale.