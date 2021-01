È crollato cinque giorni fa e ad oggi ancora non c’è un’ordinanza comunale che imponga la messa in sicurezza del palazzo in via Sant’Antonio, a San Benedetto. In realtà, la polizia municipale, dopo il crollo di giovedì ha posto delle transenne per non far passare i cittadini in quella strada, ma quelle stesse transenne sono state spostate da qualche sconosciuto per poter avere più facilità nell’accedervi con l’auto.

«Si tratta di transenne che hanno lo scopo di limitare il traffico - spiega il commissario della polizia municipale di Caserta Luciana Spissumele -. Evidentemente qualche cittadino ha pensato di spostarle, in barba al pericolo che potrebbe correre». Il palazzo ‘crollato’ è quello che fa ad angolo in via Sant’Antonio e che porta il traffico a senso unico verso il centro di Caserta, fino a via Ferrarecce prima e via Renella poi. A cedere sono stati diversi mattoni, ancora lì sulla strada dopo cinque giorni, dal cornicione di una delle mura e dall’architrave di una finestra. Per fortuna, non ci sono notizie di persone rimaste ferite dal crollo del cornicione. Quello stesso palazzo è già fatiscente da diverso tempo, «tanto che i vigili del fuoco si sono accertati che i palazzi adiacenti non siano anch’essi pericolanti», ha aggiunto il commissario della polizia municipale.

Ci sono palazzi in condizioni simili, se ci si muove seguendo il senso di marcia della strada, si possono notare almeno due edifici altrettanto fatiscenti (anch’essi disabitati, visti dall’esterno). Per un caso fortuito, nessun pedone era in quel punto al momento della caduta dei pezzi di muro, visto che proprio in questa strada (e in altre limitrofe) non ci sono marciapiedi e i pedoni sono costretti a camminare lungo i muri dei palazzi, visto che, tra le altre cose, la larghezza del manto stradale è molto ridotta.

La strada è molto frequentata e spesso ci sono persone che la percorrono. In questo palazzo che si trova nel cuore della frazione di San Benedetto, aveva sede un circolo storico, il circolo Rotili, chiuso da anni, viste le condizioni dell’edificio. I balconcini del primo piano, infatti, portano da tempo le reti di sicurezza che dovrebbero contenere pezzi di intonaco o mattoni che potrebbero staccarsi. Le forti piogge degli ultimi giorni hanno messo a dura prova la resistenza dell’edificio disabitato. Fatto sta che ora un intero tratto di cornicione è venuto giù e con questo anche l’architrave della finestra, cosa che fa avanzare l’ipotesi di una ulteriore caduta della finestra stessa non avendo più i punti di ancoraggio alla parete del palazzo.

Tuttavia, in attesa che i dirigenti del servizio comunale preposto possano notificare quanto accaduto e dare seguito ad una ordinanza per la messa in sicurezza al o ai proprietari del palazzo, i vigili urbani consigliano di non muoversi su via Sant’Antonio della frazione di San Benedetto, sebbene le segnalazioni apposte siano state di fatto spostate, restringendo lo spazio di pericolo di caduta dei tralci, assicurando la distanza utile per i residenti del posto che dovranno comunque girare in quelle strade.

