CASERTA - Ci sono circa mille alberi a Caserta che non vengono curati e potati da mesi. Così in alcune zone della città i marciapiedi sono impraticabili e i balconi e le finestre delle case ostruite da foglie e rami. Il Comune non esegue al manutenzione e i residenti non posso fare da soli in quanto gli alberi sono "bene pubblico". Il problema è che il "pubblico" li ha dimenticati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA