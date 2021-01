Roccad'Evandro, 76 positivi per un banchetto funebre: paese in isolamento

ROCCA D'EVANDRO - Un 'focolaio' Covid è scoppiato a Rocca d'Evadro, paese di settemila abitanti dell'alto Casertano, dopo la partecipazione ad una veglia funebre e conseguente funerale di una donna deceduta lo scorso 27 dicembre. E' il sindaco Emilia Delli Colli in mattinata ha emesso un'ordinanza straordinaria che vieta alla popolazione oltre che lo svolgimento dei funerali allagarti anche le attività all'aperto come l'utilizzo dei parchi pubblici. Il picco di contagiati è emerso nei dati forniti dall'Asl e pubblicati sulla pagina ufficiale del Comune. Settantasei al momento le persone risultate positive al tampone e per questo in isolamento domiciliare ma il numero contagiati è destinato salire in quanto, tra i 'positivi' risultano esserci diversi bambini asintomatici. In base ad una prima ricostruzione effetuata dalla Asl e anche attraverso la sommaria tracciabilità messa in atto dal Comune, sembrerebbe che molti dei contagiati siano entrati a contatto con i familiari della deceduta dopo una sorta di 'convivio' funebre che si è svolto in casa. Il sindaco di Rocca d'Evandro, Emilia Delli Colli, attraverso i canali social, invita alla massima cautela e chiede alla popolazione di rispettare le regole di restrizione.

Ultimo aggiornamento: 11:27

