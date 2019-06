CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 11 Giugno 2019, 12:00

Da crisi per ristrutturazione a piano per la riorganizzazione dell'azienda. È all'interno di questa svolta che si realizza il nuovo corso di Pavimental, l'unità produttiva in house che esegue per Autostrade le opere di manutenzione del manto stradale in concessione al gruppo Atlantia (detiene la quota di maggioranza col 59,4%, con una quota di Aeroporti di Roma del 20%) e che può contare anche sulla sua sede meridionale, a Marcianise.