Sembra non trovare pace, la villa comunale di piazza Vanvitelli, che continua ad avere un aspetto quantomeno trascurato. Erba incolta, vialetti in disordine, una panchina, quella rossa contro la violenza alle donne, divelta, un'altra senza mezza seduta. E ieri, come se non bastasse, nell'acqua della fontana centrale, restaurata solo qualche mese fa, è comparsa una densa schiuma bianca, che come è stato appurato è stata provocata dalla soda che mani, al momento ancora ignote, hanno versato nella vasca. Tutto questo sotto la statua del grande architetto e a pochi passi dalla sede Comune. Dopo alcune ore la vasca è stata svuotata ma fino ad allora lo spettacolo non è stato edificante. A provocare lo scempio quasi sicuramente un raid vandalico.

L'episodio, comunque, qualunque ne sia la causa, riporta all'attenzione della cronaca la situazione della stessa villa, di cui, più volte, da parte di cittadini e anche di turisti (vi si affaccia, fra gli altri eleganti edifici, anche uno degli alberghi più frequentati della città) sono arrivate segnalazioni e denunce. Sui social, infatti, spesso sono apparse foto, con commenti niente affatto lusinghieri, che documentavano lo stato del luogo e che mortificavano l'immagine della "città della Reggia". Peraltro, la manutenzione della piazza ha una storia lunga. Poco meno di un anno fa era tornato il decoro nella piazza: l'erba alta e incolta era stata tagliata, le aiuole risistemate, gli alberi sagomati.

Merito del Gruppo Pascarella, che aveva ripreso ad occuparsi degli spazi verdi della villa. Il gruppo, per la verità, l'aveva già "in adozione" a seguito di una convenzione stipulata con il Comune nel febbraio del 2020. Per un certo periodo la collaborazione aveva funzionato e, per quasi due anni, l'impresa Pascarella si era occupata, in modo sistematico, della manutenzione. Poi, poco meno di un anno fa tutto era tornato come prima della cura: l'accordo era scaduto e non si riusciva a ripristinarlo. Poi, dopo insistenze dei titolari del Gruppo Pascarella («Non ci piaceva vedere le insegne della nostra azienda, istallate sulle aiuole a "firmare" il nostro impegno, e che, invece, sembravano attestare un disinteresse che non è nel nostro stile", fu la testimonianza di Sergio Pascarella, contitolare del gruppo omonimo di imprese), venne firmata la nuova convenzione sempre biennale.

«Con un patto chiaro, però. Ovvero noi provvederemo alla manutenzione del verde, ma il Comune dovrà curare la pulizia della fontana e della piazza, riparare i viottoli, aggiustare le panchine e mettere in funzione il sistema di irrigazione. Se verrà meno anche questa volta all'impegno, come è già successo in precedenza, saremo liberi di recedere», aveva detto Pascarella. E poi c'è la responsabilità comune, le azioni scomposte e spesso incivili degli stessi cittadini: atteggiamenti, evidentemente difficili da sradicare. Ma che, forse, una più attenta e capillare sorveglianza, soprattutto quella tanto auspicata, effettuata tramite sistemi video, potrebbe scoraggiare o, quantomeno, contribuire ad individuare gli autori degli eventuali atti vandalici per sanzionarli adeguatamente.