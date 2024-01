Droga nel vaso per fiori: finisce in cella

E’ stato un insolito nervosismo mostrato da un uomo di 41 anni agli arresti domiciliari a spingere i carabinieri della stazione di Santa Maria Capua Vetere, che avevano controllato la sua abitazione per verificare se stesse rispettando la misura ristrettiva, a eseguire una perquisizione personale e domiciliare. L’intuito è stato quello giusto. Infatti, nel corso della perquisizione, i militari dell’Arma, all’interno di un vaso in ceramica contenente fiori finti posizionato sul terrazzino di pertinenza dell’abitazione, hanno trovato e sequestrato hashish del peso complessivo di 98 grammi; sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo di 20 grammi, ma anche un bilancino di precisione digitale e materiale per il confezionamento.

L’uomo, originario del basso Lazio e domiciliato Santa Maria Capua Vetere, dove si trovava sottoposto agli arresti domiciliari con controllo con braccialetto elettronico, è stato arrestato e associato alla casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere a disposizione dell'autorità giudiziaria.