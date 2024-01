Scippano 60enne davanti al supermercato, inseguiti e fermati dai carabinieri a Teverola

Due scippatori sono stati arrestati dai carabinieri dopo un inseguimento per le strade di Teverola e poco dopo aver strappato la borsa ad una 60enne appena uscita dal supermercato. I ladri, un 48enne e un 46enne della provincia di Napoli, sono stati condotti ai domiciliari per furto con strappo e resistenza a pubblico ufficiale.

I due avevano individuato la vittima, una 60enne, all'interno del parcheggio del supermercato ed atteso il momento giusto per strapparle la borsa che portava a tracolla; mentre uno dei ladri è rimasto in auto, il complice ha commesso lo scippo, è quindi salito nella vettura e i due sono fuggiti a tutta velocità; alle loro spalle è però sopraggiunta una pattuglia dei carabinieri della stazione di Teverola che, dopo un breve e rocambolesco inseguimento per le vie cittadine, hanno bloccatobi ladri arrestandoli.

La refurtiva, composta da effetti personali e una somma di 65 euro, è stata interamente recuperata e riconsegnata alla donna.