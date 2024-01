Blitz nell'agro-aversano del popolare inviato del tg satirico di Canale 5 Luca Abete. Nell'occhio del mirino il brasiliano Aldemir Santos colto in fragrante mentre era nel pieno della sua attività nella chiesa evangelica in corso Europa a Casapesenna. Si tratta secondo quanto affermato dallo stesso protagonista nell'intervista rilasciata a Striscia La Notizia di un guaritore, di uno stregone capace di guarire ogni sorta di male: dal cancro alla sterilità fino a problemi vari legati alle orecchie, alle ossa e quant'altro. Con la sola imposizione della mani riuscirebbe a risolvere anche le più drammatiche situazioni di salute. Ma queste sedute non sono ovviamente gratuite ma a pagamento attraverso versamenti da effettuare su PostePay. Attualmente il brasiliano, che si sposta continuamente un po' in tutto il mondo, ha residenza in provincia di Salerno, a Sala Consilina, e sembra avere una fedina penale integerrima.

A suo carico, come confermano le forze dell'ordine, non ci sono denunce né segnalazioni e in paese nessuno sembra parlarne. Intanto, un po' ovunque Santos riesce a trovare persone disperate in cerca di un miracolo. Molti si rivolgono a lui in buona fede, speranzosi di trovare in qualche modo una via d'uscita a situazioni drammatiche. Dietro una raccolta fondi, Aldemir dice di riuscire a guarire ogni male e perfino, come si può ascoltare dalla registrazione della trasmissione, il guaritore, non contento delle proprie virtù nel ramo oncologico, avrebbe allargato il campo all'omosessualità, ritenuta, nella sua mente, alla stregua di una patologia. Sconfortante e sconvolgente la credulità della gente e discutibile l'etica e la morale di questa persona che sembra, pare, approfittare della debolezza e dell'incoscienza delle persone bisognose.

La biografia che parla di Aldemir Santos Pastore Evangelico lo vede natio di San Paolo del Brasile, dove si ritrova a vivere nelle favelas tra casa e scuola. Spende il suo tempo libero giocando nel cortile con le sorelle per evitare così cattive amicizie. Aldemir viene però attirato presto da quella che è la vita di strada fino a quando improvvisamente ha un'illuminazione e diventa, come lui stesso racconta, autore di miracoli, guarigioni, liberazioni da spiriti demoniaci e, molte altre opere descritte nella Bibbia compiersi, nel nome di Gesù Cristo attraverso la predicazione del Vangelo.