Il sottosegretario Molteni taglia il nastro del parco nato dalle macerie del bunker

«Questo è un territorio che merita opportunità, parte da Casapesenna un messaggio, di fronte all’illegalità lo Stato non indietreggia, i territori non chinano il capo, anzi, guardano al futuro». Così il sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni all’inaugurazione della piazzetta della legalità nata sui resti del bunker dove fu stanato il boss Michele Zagaria il 7 dicembre del 2011. Al tavolo con il sindaco Marcello De Rosa - questa mattina - c’era il prefetto di Caserta, Giuseppe Castaldo. In platea, il comandante provinciale dei carabinieri Manuel Scarso, il questore Andrea Grassi e il colonnello della Guardia di finanza, Nicola Sportelli. Accanto, il presidente di Anci Campania, Carlo Marino e il capo dei vigili del fuoco. Tutti hanno guardato un video sulla cattura del capoclan.