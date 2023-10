Ha subito per mesi ogni sorta di violenza, in silenzio. L'altra notte però, al culmine di altre lunghe ore di vessazioni e maltrattamenti che andavano avanti dal tardo pomeriggio, ha approfittato di un momento di distrazione del suo aguzzino per sfuggire al suo controllo e raggiungere la clinica Pinetragrande di Castel Volturno, chiedere aiuto e denunciare i fatti ai carabinieri.

Quando i militari del nucleo operativo e radiomobile del reparto territoriale di Mondragone e della locale stazione, avvisati dai sanitari, sono giunti al pronto soccorso si sono trovati davanti una donna stremata, psicologicamente e fisicamente. La vittima, quarantanove anni originaria di Napoli ma da qualche anno trasferitasi sul litorale domiziano, ha riferito di essere stata rinchiusa e segregata per delle ore in una stanza e picchiata ripetutamente dal proprio compagno. L'uomo, un immigrato originario del Gambia di ventinove anni senza permesso di soggiorno che vive di espedienti, l'avrebbe più volte colpita in varie parti del corpo e minacciata con un machete di grosse dimensioni.

L'episodio sarebbe avvenuto in un'abitazione di Torre di Pescopagano dove i due convivono da un anno e mezzo. I sanitari della clinica Pinetagrande hanno riscontrato alla malcapitata lesioni in diverse parti del corpo, un trauma cranico ed un trauma ad una mano. E' stata giudicata guaribile in quindici giorni ed ha già fatto ritorno a casa.

Nel frattempo, l'immediato intervento dei carabinieri presso l'abitazione della coppia ha permesso di bloccare l'aggressore, trovato ancora lì come se nulla fosse successo. Il giovane è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere con le accuse di sequestro di persona e di maltrattamenti in famiglia. I militari, nel corso della perquisizione, hanno ritrovato e sequestrato il machete con cui ha minacciato la compagna.

Sono poi scattate tutte le procedure previste dal codice rosso per gli episodi di violenza sulle donne. La quarantanovenne, un divorzio alle spalle, è stata messa in contatto con un centro d'ascolto specializzato nel supporto alle vittime di maltrattamenti.