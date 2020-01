Anche le autorizzazioni della soprintendenza finiscono sotto accusa in merito all’ampliamento della clinica Pineta Grande di Castelvolturno. Per questa ragione, stamane, è finito agli arresti domiciliari Vincenzo Schiavone, titolare di fatto della struttura sanitaria castellana. La misura cautelare è stata richiesta dalla procura di Santa Maria Capua Vetere che, nei mesi scorsi, aveva ordinato il sequestro dell’area in corso di ampliamento.

LEGGI ANCHE «Pineta Grande», la guerra degli esposti tra imprenditori

Oltre a Schiavone, risultano indagati un funzionario della Soprintendenza archeologica di Caserta e un tecnico della struttura. Si tratta rispettivamente di Giuseppe Schiavone, per il quale il gip ha disposto una misura interdittiva dai pubblici uffici per la durata di un anno, e di Domenico Romano, che invece è stato raggiunto da un divieto di dimora in Campania. L’indagine è collegata all’inchiesta che l’anno scorso ha portato all’arresto di diversi funzionari del Comune di Castelvolturno tra i quali il capo dell’ufficio tecnico Domenico Noviello. Secondo la tesi tratteggiata dai pm coordinati dal procuratore Maria Antonietta Troncone, le autorizzazioni rilasciate per l’ampliamento della clinica sono “carenti” e non rispondono alle esigenze paesaggistiche.

Stando alle risultanze delle perizie ordinate dagli inquirenti, le concessioni rilasciate alla clinica Pineta Grande sono frutto di un accordo illecito tra i funzionari pubblici e il patron della struttura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA