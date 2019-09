Mercoledì 18 Settembre 2019, 10:50 - Ultimo aggiornamento: 18-09-2019 11:00

Sequestrato il cantiere per l'ampliamento della clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Irregolarità sono state riscontrate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere che questa mattina all'alba ha inviato venti carabinieri per eseguire un sopralluogo e disporre il sequestro dell'area che è ancora in fase di costruzione. Sul posto si è recato anche il titolare della clinica, Vincenzo Schiavone, noto per aver denunciato il clan dei Casalesi negli anni scorsi. Da anni Schiavone vive sotto scorta.