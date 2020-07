Ha puntato la pistola in faccia ad un avvocatessa appena uscita dal tribunale, facendosi consegnare 50 euro; poco dopo però la polizia lo ha rintracciato e arrestato. È avvenuto ad Aversa (Caserta), in piazza Domenico Cirillo, nei pressi del tribunale di Napoli Nord. In manette è finito il 28enne Paolo Tacinelli, già noto alle forze dell'ordine, mentre due suoi complici, tra cui un minore, che erano nell'auto a bordo della quale il 28enne è fuggito dopo la rapina, sono stati denunciati. È stata la professionista ad allertare la Polizia di Stato. Una volante del locale Commissariato ha dopo poco intercettato l'auto dei malviventi, che hanno provato a tamponare la vettura delle polizia ma sono stati bloccati. Tacinelli ha provato a divincolarsi dagli agenti colpendoli con calci e pugni ma è stato fermato e ammanettato, con sè aveva qualche grammo di marijuana e la pistola usata, risultata giocattolo ma priva del tappo rosso; i complici sono invece fuggiti ma dopo qualche ora sono stati individuati e denunciati.

