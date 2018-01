Questa mattina alle 6.30 a San Cipriano di Aversa, è stato tratto in arresto da un equipaggio delle volanti del Commissariato di Aversa e da una volante del Posto Fisso di Casapesenna, Gaetano Gaeta di anni 52, pluripregiudicato di Roma. Lo stesso condannato per rapina è evaso dai domiciliari ed era latitante da diversi mesi, si era nascosto in un'abitazione dove risiedono personaggi appartenenti al Clan dei Casalesi, famiglie Caterino e Quadrano. Il soggetto è gravato da provvedimento di pena detentiva, emessa dalla Procura della Repubblica Tribunale di Firenze.

Martedì 2 Gennaio 2018, 14:58 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2018 14:58

