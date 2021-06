Polo elettronico campano a Caserta, patto industriale tra Fib e Tme

Siglato un accordo di partnership industriale tra Fib Spa (Gruppo Seri Industrial) e Tme per la nascita nel territorio casertano di un Polo Elettronico Campano per lo sviluppo di sistemi e schede elettroniche per applicazioni Bms (Battery Management System) e relativi sistemi integrati.

L'intesa raggiunta tra le due società prevede la progettazione, lo sviluppo e la fornitura di sistemi elettronici per accumulatori elettrici, unendo le competenze di Fib nella produzione di accumulatori elettrici al litio con quelle di Tme nella realizzazione di schede elettroniche. L'accordo prevede, al verificarsi di determinate condizioni, anche la costituzione di una Newco compartecipata.

«Grazie al posizionamento strategico della Seri Group nel proprio mercato di riferimento e alle competenze della Tme nel campo elettronico - ha dichiarato Aniello Stellato, fondatore e ceo della Tme - la strategia industriale condivisa è quella di sviluppare dei sistemi innovativi nei settori di competenza, creando in questo modo un vantaggio competitivo nell'offerta dei prodotti e servizi connessi».