Grazie alla generosissima donazione del dottor Giuseppe Porzio dell'Università della Campania «Luigi Vanvitelli», la biblioteca comunale di Vitulazio andrà ad arricchirsi con l'arrivo di ben 1107 libri. I testi, messi a disposizione dal professore del dipartimento di Matematica e fisica, sono stati recuperati nella giornata di ieri: in questi giorni, verranno poi catalogati dai ragazzi del servizio civile e, successivamente, sistemati tra gli scaffali della biblioteca cittadina, che, proprio come desiderato dall'amministrazione locale, continua ad ampliarsi sempre di più.

Secondo il parere del governo cittadino, guidato dal sindaco Raffaele Russo, i testi che verranno raccolti nei prossimi mesi rappresenteranno una preziosissima risorsa culturale per la comunità locale. Proprio per questo motivo, l'amministrazione continuerà ad accettare donazioni da parte di privati cittadini e dalle varie istituzioni che intenderanno contribuire all'allestimento della biblioteca. «L'obiettivo del governo locale è quello di incrementare e valorizzare il proprio patrimonio documentario, allo scopo di rendere sempre più completa ed attuale l'offerta al pubblico», ha spiegato la stessa fascia tricolore, «ringraziamo il dottor Giuseppe Porzio del dipartimento di Matematica e fisica della «Vanvitelli» per averci onorato, con generosità ed estrema sensibilità, della donazione di questi splendidi volumi. Un grazie doveroso anche alla dottoressa Rachele Arena, responsabile dell'ufficio biblioteca del dipartimento di Economia, per l'interessamento espresso nei confronti del nostro progetto».



«I 1107 testi rappresentano una donazione libraria di elevato spessore scientifico», ha invece dichiarato il consigliere della maggioranza Michele Buonocore, «la biblioteca comunale di Vitulazio si prefiggerà di contribuire alla promozione della crescita culturale e dello sviluppo sociale della comunità. L'intento è quello di raccogliere, ordinare, predisporre per l'uso pubblico libri e magari anche periodici, pubblicazioni, materiale documentario, in qualsiasi supporto esso si presenti, e quant'altro costituisca elemento utile all'informazione, alla documentazione ed all'attività di libera lettura. La biblioteca sarà il luogo dove si procederà alla raccolta ed alla conservazione di documenti e di testimonianze riguardanti anche il nostro territorio e la comunità, al fine di custodire e trasmettere la memoria storica locale».

Un progetto sicuramente ambizioso che vuole trasformare la biblioteca nel principale polo culturale della città.