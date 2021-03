Protesta contro il clochard e i suoi cani, le associazioni: «Indifeso e disagiato»

Momenti di tensione questa mattina lungo via Napoli a Maddaloni, nel Casertano e di preciso nel parcheggio del supermercato Penny per la presenza, oramai stabile da qualche mese, della roulotte di un barbone del posto che al suo seguito ha circa una decina di cani che ultimamente sono diventati aggressivi e danno grossa noia. Sul posto sono giunti sia gli agenti del comando locale di Polizia Municipale e i carabinieri della stazione locale. Ma non solo, anche gli accalappiacani dell’ufficio veterinario del distretto sanitario locale. L’uomo, che ha circa una settantina di anni, è più volte stato aiutato da alcune associazioni locali. Alla vista delle forze dell’ordine e delle tante persone che hanno affollato l’area di sosta è scappato facendo disperdere le proprie tracce. A lanciare un appello è sono stati anche membri dell’associazione “L’Angelo degli Ultimi”: «È una persona indifesa e disagiata. Non bisogna trattarlo con prepotenza e arroganza. I cani - scrivono sui social - sono la sua famiglia e perlopiù lo accudiscono».

Ultimo aggiornamento: 18:06

