Chiusi parchi pubblici e luogni di ritrovo Vigili invitano i frequentatori ad allontanasi

CASERTA - Vanno avanti da questa mattina i controlli in strada della polizia municipale di Caserta, e delle altre forze dell'ordine, al fine di verificare il rispetto dell'ordinanza emessa ieri dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che ha chiuso i parchi pubblici e i mercati.

Numerose le persone che questa mattina erano nelle aree verdi aperte nel capoluogo, in particolare nell'area Saint Gobain, dove soprattutto c'erano genitori con bambini ma anche tanti padroni con i cani; i caschi bianchi guidati da Luigi De Simone hanno allontanato numerose persone, ricordando il divieto in vigore da questa mattina. Per le aree chiuse, come Villetta Giaquinto, il Comune ha avvisato i gestori - si tratta soprattutto di associazioni cittadine - di provvedere alla chiusura dei cancelli. Nel contempo la Polizia Municipale sta affiggendo un pò ovunque cartelli con lo stralcio dell'ordinanza che impone le chiusure.

Anche nel resto del Casertano si sta procedendo alla chiusure delle ville e dei parchi pubblici. Chiudono anche i mercati rionali e le fiere, nel capoluogo come in altri centri, a meno che non abbiano servizi igienici a disposizione; cosa che manca un pò ovunque.

