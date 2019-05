Raid a scuola, ladri senza cuore rubano i giochi dei bambini

Mercoledì 22 Maggio 2019, 17:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN MARCELLINOHanno rubato il materiale didattico dalla scuola dell’infanzia di San Marcellino, plesso «I fiori» di rione Santa Croce, in via Garibaldi. I balordi - almeno un paio di persone - sono entrati in azione nella notte fra lunedì e martedì.Un colpo al cuore per le insegnanti ma, soprattutto, per i bambini che frequentano la scuola perché i ladri hanno portato via 8 radiostereo utilizzate dalle maestre per attività destinate ai più piccoli, un depuratore per l’acqua e persino una macchinetta del caffè. Il tutto, corredato da vario materiale didattico, custodito negli armadi.Nelle aule sono rimasti solo i banchi, unici «testimoni» di un raid messo a segno in piena regola da professionisti.E il sospetto è che esista un mercato nero parallelo di materiale scolastico.Non è il primo caso, infatti, che si registra in provincia di Caserta. A Vairano è successo nella stessa notte; nel cuore della città di Caserta nel mirino dei balordi sono finiti quattro istituti nel giro di una settimana. A San Marcellino sono stati danneggiati diversi armadietti: all’interno era custodito di tutto. Una porta di accesso in ferro è stata rotta.Il danno non è stato ancora quantificato, ma il plesso scolastico non risulterebbe coperto da assicurazione per furto.Ricompreranno ogni gioco rubato, le mamme dei bambini che non si rassegnano alla dimensione di restare in balìa dei ladri. Ma oltre alla buona volontà sarà necessario mettere in sicurezza il plesso scolastico: ci penserà, si spera, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Anacleto Colombiano. Per ora i bambini termineranno l’anno con la speranza che ciò non accada più. A San Marcellino esiste una stazione dei carabinieri situata in un bene confiscato: i militari, guidati dal maggiore Terry Catalano di Aversa, hanno già avviato le indagini.