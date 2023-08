Il bicchiere dei casertani è sempre mezzo pieno o mezzo vuoto a seconda di chi osserva la città, o più correttamente a seconda di dove si risiede nel capoluogo. Non sono passati inosservati gli sforzi, soprattutto organizzativi, che l'amministrazione ha compiuto nell'ultimo anno sul fronte delle manutenzioni. Tanto per le strade e la cura dell'asfalto, tanto per il verde, però, sono ancora molte le criticità segnalate dai cittadini.

Una categoria particolarmente sensibile alla scarsa cura del verde pubblico è quella dei runner e dei passeggiatori che, negli ultimi anni, sono aumentati esponenzialmente. Chi risiede nelle borgate tifatine trova dove sfogare le proprie esigenze motorie tra splendidi scorci di borghi e colline. Chi vive in centro si raccoglie, solitamente, attorno alle piste attrezzate, come quella che circonda l'istituto per geometri "Buonarroti" o la pista di più recente realizzazione in via Einaudi alle spalle dei centri di grossa distribuzione sorti in via Borsellino. Tra via Buonarroti e via Gallicola, la pista risente della mancata manutenzione del verde.

Edere e rampicanti, sempre più ingombranti, oltre a costituire un pericolo per i grossi pini, occupano sempre più spazio a scapito dei runner che, con il verde e il caldo, sono chiamati a fronteggiare anche l'aumento del numero di insetti. Sempre i problemi di manutenzione del verde avevano richiamato l'attenzione dei cittadini per la pista di via Einaudi invasa dal verde non curato. In questo caso, però, è stato l'intervento virtuoso dei privati (in particolare dell'associazione Celebration) a risolvere la situazione con la sottoscrizione di una intesa con la giunta comunale per la cura dei luoghi. Un intervento resta atteso anche dai residenti di Centurano, in particolare dai frequentatori dell'area verde comunale tra via Mendel e via Pasteur dove sono presenti anche numerose giostrine per i più piccoli. Il verde incolto ai bordi della villetta, soprattutto quello degli alberi non potati, sta rendendo difficile la vita agli utenti ostruendo completamente gli accessi pedonali alla parte interna. I rami degli alberi a grosso fusto necessitano di una potatura perché, oltre ad ostruire i varchi di accesso rendono impraticabile l'accesso anche lungo i viali interni con rischi anche per i casertani più distratti.

Meglio un accesso ostruito che uno intercluso potrebbero dibattere i residenti di San Clemente che, in questa gara al ribasso, rischiano di conquistare il podio. L'unica area verde comunale attrezzata, infatti, continua a restare chiusa. Qui, un paio di anni fa, vennero promossi i lavori per la realizzazione di campi sportivi e di riqualificazione che sono finiti però impantanati nelle pastoie burocratiche a causa della proprietà dell'area tra Comune e Diocesi. Su quest'ultimo caso della periferia est del capoluogo è alta anche l'attenzione della politica cittadina con due forze di opposizione, per quanto distanti l'una dall'altra (Caserta Decide e Fdi), in pressing per la riapertura in tempi rapidi sull'assessore Massimiliano Marzo con i consiglieri di zona Raffaele Giovine e Paolo Santonastaso.