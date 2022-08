Aperture serali alla Reggia di Caserta con “Notti delle regine”

Dopo le «notti della Meraviglia» andate in scena per cinque venerdì di fila, la Reggia di Caserta torna ad aprire di sera ma questa volta lo fa di sabato, e lo fa per celebrare le regine borboniche. Sabato 13 agosto è infatti in programma l'evento “Notti delle regine”, organizzato in occasione del compleanno di Maria Carolina d'Austria.

Per l'occasione sarà aperto il primo piano del Palazzo Reale e gli storici dell'arte del museo accoglieranno i visitatori per raccontare loro curiosità e dettagli della figura dell'altra regina Maria Amalia e del suo importante apporto alla costruzione della Reggia di Caserta. La serata sarà allietata, inoltre, dall'accompagnamento musicale dell'associazione Jervolino. Sarà possibile visitare anche le due mostre organizzate dalla Reggia di Caserta con opera laboratori, ovvero “frammenti di paradiso. Giardini nel tempo alla Reggia di Caserta”, allestita negli appartamenti della regina, e la mostra “Il Piccolo Principe. Giuseppe Sanmartino alla Reggia di Caserta”, nella Cappella Palatina.