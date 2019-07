Venerdì 5 Luglio 2019, 11:44

Un'officina elettrauto e una di gommista, operanti illegalmente, sono state sequestrate a Marcianise dai carabinieri della Forestale nel corso di un controllo del territorio in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza e personale dell'Arpac. Le saldatrici usate erano sprovviste di impianto di captazione dei fumi e di certificazioni per le emissioni in atmosfera. Sulle aree esterne dei locali i militari hanno rinvenuto sia rifiuti pericolosi che non pericolosi dei quali i titolari delle officine, denunciati a piede libero, non hanno saputo dare spiegazioni. Sono state elevate sanzioni amministrative per 23 mila euro con ipotesi di reato di emissioni in atmosfera non autorizzate e gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.