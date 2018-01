Saldi all'outlet La Reggia, record di presenze il primo giorno: 30mila

Venerdì 5 Gennaio 2018, 16:56 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2018 16:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trend più che positivo per la prima giornata di saldi a La Reggia Designer Outlet. I dati raccolti al Centro McArthurGlen di Marcianise rivelano un incremento in doppia cifra rispetto al 2017, quando il primo giorno di saldi registrò una chiusura con 20.000 presenze.“Chiuderemo questa giornata con 30.000 visitatori – dichiara Stefano Vaccaro, Centre Manager La Reggia Designer Outlet – E, quindi, con un incremento del 30% rispetto allo scorso anno. I saldi dureranno sessanta giorni. La chiusura è prevista per il 4 marzo e, nell’arco dei due mesi, la percentuale di sconto, che oggi raggiunge il 50% sul prezzo outlet, arriverà al 70%”.Grande afflusso nei 142 negozi del Centro, quindi, dove i saldi "griffati" diventano non solo attesa occasione di shopping ma anche pretesto per una passeggiata piacevole tra i viali della Reggia Outlet.