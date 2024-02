Un buon inizio ma che lascia ancora qualche perplessità agli esercenti: questa la sintesi del confronto svoltosi tra Confcommercio Caserta e il vicesindaco Emiliano Casale. L'appuntamento era stato chiesto dall'associazione dei commercianti per discutere delle problematiche relative a parcheggi, sicurezza e Ztl, con particolare riferimento alla situazione attuale a San Leucio e Vaccheria.

Nonostante le tematiche interessino esercenti e residenti di tutto il capoluogo, è stato il boom turistico registrato in zona nell'ultimo anno a spingere Confcommercio a cominciare l'analisi dalle aree circostanti il Belvedere. A dialogare con l'assessore sono stati il responsabile Fipe (Federazione dei pubblici esercizi) Giuseppe Russo e la coordinatrice di Confcommercio Caserta, Maria Russo accompagnati da una delegazione di operatori. L'obiettivo degli esercenti è quello di poter meglio organizzare i tempi e le possibilità di movimento a San Leucio per consentire una sinergia concreta tra le attività promosse dal Comune e le esigenze dei ristoratori.

Particolarmente importante, da questo punto di vista, la richiesta arrivata da Confcommercio di concertare gli orari degli eventi organizzati al Belvedere per consentire, a chi intende assistere, di poter cenare anche prima degli show. Armonizzazione temporale che dovrà essere raggiunta con il contributo degli organizzatori degli spettacoli in programma ma su cui, il delegato alle Attività Produttive, ha garantito la massima disponibilità. Altrettanto chiare sono le idee dell'amministrazione sull'organizzazione degli accessi ai siti borbonici. Sarà l'introduzione dell'attesa Ztl a garantire l'ordine negli ingressi alle aree di interesse storico e culturale. Un lavoro che Casale sta coordinando insieme al consigliere di maggioranza Donato Tenga anche per rispondere all'esigenza di posti auto per gli utenti.

«La Ztl richiede aree di sosta soprattutto nei momenti dei grandi eventi, stiamo lavorando per creare nuovi parcheggi in zona che possano essere utili a sviluppare il polo turistico del Belvedere nella sua interezza, dunque utili anche ai pubblici esercizi della zona» sostiene il delegato alla Mobilità che mostra prudenza, seppur ottimistica, sui tempi previsti per l'installazione dei varchi elettronici. «Non anticipiamo una data - continua - ma in tempi brevi si provvederà alla istituzione della Ztl e decideremo anche gli orari di accesso ai due borghi». E prudenza viene esibita anche sui temi della sosta in città, su cui Confcommercio aveva già presentato le proposte, soprattutto per ottenere una rapida riapertura del parcheggio Pollio. Proprio sull'area di via Vittorio Veneto l'assessore Casale è costretto ad allinearsi alle parole utilizzate dal sindaco Marino che in consiglio aveva parlato di riapertura "a breve", concettualmente troppo vago per offrire certezze agli operatori. «Restiamo a quello che ha detto il sindaco, a breve ci sarà l'incontro con il Demanio che definirà il tutto».

L'idea di realizzare nuove aree di sosta è stata accolta favorevolmente dagli esercenti anche se il tema fondamentale resta quello di garantire la sicurezza dei veicoli dei clienti finite in questi mesi, ripetutamente, nel mirino dei ladri. Sul tema della sicurezza le certezze che l'amministrazione può garantire sono poche come ha sottolineato il vicesindaco.

«È un discorso - conclude Casale - che vale per tutta la città, il tema della sicurezza non lo affrontiamo da soli ma con il tavolo provinciale per l'ordine e la sicurezza, attraverso una azione sinergica con le forze dell'ordine che hanno il compito di garantire il controllo della città. Ma questo è un lavoro già iniziato». Così il presidente Russo: «La Fipe è impegnata nella valorizzazione del territorio, i numeri dimostrano che i visitatori stanno aumentando e siamo pronti a contribuire allo sviluppo turistico della città. È una sfida che richiede, innanzitutto, attenzione ai temi della sicurezza dei turisti e dell'accessibilità ai nostri beni monumentali ed è positiva la disponibilità dell'amministrazione a costruire una sinergia concreta per raggiungere i comuni obiettivi di crescita».