Sant'Arpino, fidanzati uccisi dal prof di inglese: ergastolo per il docente

Ergastolo per l'insegnante di inglese di Mestre, Stefano Perale, 55 anni. Questa la sentenza definitiva in Cassazione per l'assassino di Biagio Buonomo, originario di Sant'Arpino, e Anastasia Shakurova, i due fidanzati trovati morti tra il 17 e il 18 giugno 2017 nell'abitazione di Perale.

«Io ancora non ci credo, finalmente è stata fatta giustizia», spiega ora la sorella di Biagio, Simona. Una storia incedibile, quella dei due fidanzati. La...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati