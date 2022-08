Sbanda e il trattore si ribalta agricoltore muore schiacciato

Ancora una tragedia nelle campagne dell'Alto casertano. Nel primo pomeriggio di ieri, nei pressi della variante che collega Vairano Patenora, la frazione Scalo e Marzanello, un imprenditore agricolo, alla guida del proprio trattore, è rimasto vittima di un terribile incidente. Angelo Galdiero, sessantenne originario della zona, si trovava su un terreno di sua proprietà, al volante del possente mezzo. L'uomo era al lavoro in prossimità di un uliveto, quando improvvisamente ha perso il controllo del trattore. Il pesante mezzo agricolo si è ribaltato, schiacciando il corpo del sessantenne. L'impatto con il terreno e con le lamiere del trattore è stato violentissimo.

Sul posto sono giunti i carabinieri della caserma di Vairano e l'equipe medica del 118. Purtroppo, però, al loro arrivo non c'era più nulla da fare. L'imprenditore agricolo, infatti, è deceduto sul colpo. Toccherà ora agli stessi militari indagare sulla dinamica dell'incidente. Per il momento non vi è una versione ufficiale dei fatti.

Stando alle primissime indiscrezioni, sembrerebbe che il sessantenne abbia perso improvvisamente il controllo del mezzo agricolo. Resta da capire, però, se l'incidente sia stato determinato da un guasto interno al trattore stesso o ad una fatale disattenzione dell'imprenditore. Purtroppo, inoltre, il mezzo di trasporto non era nemmeno in possesso della roll bar, un essenziale ed indispensabile dispositivo di sicurezza. Si tratta di un arco di metallo, che serve a proteggere i conducenti in caso di ribaltamento, tenendoli al riparo dalle lamiere, fungendo da leva. Con questo dispositivo sul proprio trattore, probabilmente il signor Angelo, così come tanti altri prima di lui, si sarebbe salvato.

Naturalmente, con le indagini in corso, c'è ancora poca chiarezza sullo svolgimento dell'intera vicenda. Vedremo se, nei prossimi giorni, il lavoro dei militari porterà a qualche ulteriore risultato.

L'incidente mortale avvenuto nei pressi di Marzanello è solo l'ultimo di una lunga lista. Nel corso dell'estate, infatti, le campagne del casertano sono state troppo spesso teatri di vicende simili. Meno un mese fa, in seguito ad un tamponamento avvenuto nei pressi di Cellole, un trentenne perse il controllo del proprio trattore, finendo schiacciato tra l'asfalto e le lamiere. Sfortunatamente, il giovane, di origini ucraine, morì poco dopo l'arrivo del 118.

In settimana, invece, mercoledì, a San Potito Sannitico, un settantenne del posto, ribaltatosi con il proprio mezzo agricolo, è riuscito miracolosamente a salvarsi. L'uomo era rimasto incastrato sotto il piccolo trattore che stava guidando. Fortunatamente, il tempestivo intervento dei caschi rossi di Piedimonte Matese ha evitato l'ennesima tragedia.