Domenica 21 Ottobre 2018, 13:00

Il locale è intestato a una donna bulgara con residenza a Mugnano di Napoli. La polizia di Aversa ha bussato alla sua porta, ieri, per notificare un ordine di chiusura del pub «Klab» di via Di Jasi ad Aversa, firmato dal questore di Caserta, Antonio Borrelli. Un colpo al cuore per un locale che nei weekend fa il pienone. Ma per la Questura è meglio che resti chiuso. Meglio per tutti, soprattutto per l'incolumità dei ragazzi che lo frequentano, probabilmente. La titolare del locale si è vista notificare, in pratica, il sequestro amministrativo: il discobar resterà off per 15 giorni. Il tutto, per evitare che ciò che è accaduto la notte fra il 14 e il 15 ottobre scorso, accada ancora.Una lite iniziata nel pub si è trascinata nel parcheggio sotterraneo del locale per concludersi poi con un colpo di pistola esploso e ritrovato, poi, conficcato nel soffitto. La pistola è stata recuperata nel sotterraneo del «Klab», una calibro 9 con matricola cancellata: un colpo in canna e l'altro nel garage. Da qui, dai due proiettili sono partite le indagini delle forze dell'ordine.