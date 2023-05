Striscioni choc, via alle indagini e rischio Daspo per i responsabili

Striscione razzista a Mondragone: in corso le indagini della polizia per individuare gli autori dell’ignobile gesto che ha suscitato indignazione e sconcerto. Giovedì notte, al termine dei festeggiamenti per lo scudetto del Napoli, mani al momento ignote hanno affisso sul lungomare una foto di Anna Frank con indosso la maglietta azzurra e uno striscione con la scritta “Tu sei napoletana, noi no”, a pochi passi da uno striscione dei tifosi del Napoli con la scritta “Mondragone è azzurra”.

Pressoché immediata la rimozione da parte della polizia locale. Altrettanto pronta la condanna del sindaco Lavanga che in un post social ha sottolineato che «Mondragone non è questa». Ora si cerca di risalire ai responsabili. In zona ci sono telecamere e le immagini sono al vaglio della polizia, ma anche i vigili hanno dato il via a un’indagine su richiesta del sindaco che si era subito appellato alla popolazione chiedendo un aiuto nell’individuazione degli autori del “folle gesto”. I responsabili, se individuati, rischiano anche il Daspo perché il fatto si è verificato in occasione di manifestazioni sportive. Indagini anche a Caserta, dove al Monumento ai Caduti, dopo la festa, è comparso uno striscione con la scritta “Disinfestazione” a caratteri cubitali con i colori rossoblù della Casertana (ma senza firma dei gruppi).

© RIPRODUZIONE RISERVATA