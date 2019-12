SuperEnalotto, centrato un 5 in Campania: jackpot a quota 52,4 milioni

Campania ancora a segno con il SuperEnalotto: nel concorso di lunedì 23 dicembre, a Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, è stato centrato un 5 da 65.879,80 euro, riferisce Agipronews. La vincita è stata centrata al Tabacchi Criscillo di via Appia 524.

Il Jackpot, dopo la doppia estrazione del 23 e 24 dicembre, (dovuta al recupero del concorso del 26 dicembre), ha raggiunto i 52,4 milioni di euro, premio più alto in Europa e secondo al mondo. L'ultimo 6 è stato centrato lo scorso 17 settembre, con 66,3 milioni di euro a Montechiarugolo, in provincia di Parma, mentre in Campania il 6 non si vede dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellamare.

