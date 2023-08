Tartarughe abbandonate, trovate da un volontario Enpa e salvate dai carabinieri

Le hanno trovate con diversi segni di cattiva detenzione dovuta, probabilmente, a un’alimentazione scorretta e mancanza di sole. Due di loro respirano male, ma almeno sono salve: si tratta di cinque tartarughe Testuto Hermanni, salvate da un volontario dell’Enpa che le ha segnalate ai carabinieri del nucleo Cites di Napoli. Sono stati i militari a mettere al riparto le tratarughe: erano destinate a una morte certa. Trovate abbandonate lungo la via Gadoia a Recale, sono ora in buone mani del Cras di Napoli. I cinque esemplari erano privi di identificazione con microchip: la malformazione al carapace è presumibilmente dovuta a un' alimentazione non corretta a cui sono state sottoposte. Le tartarughe Hermanni sono specie minacciate di estinzione e protette dalla convenzione internazionale di Washington, incluse nelle liste della Cites, il cui possesso prevede la segnalazione ai carabinieri forestali.

Prelevarle dal loro habitat è punito con una multa dai 150 euro fino a 20mila euro. È vietato anche abbandonarle: le sanzioni previste dalla legge prevedono fino a tre anni di carcere o un’ammenda da 10.000 fino a 150.000 euro. Inizia una nuova vita per loro nel loro habitat.

