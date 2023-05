Violenza sugli animali, campagna del Comune

Attivare una campagna di educazione e divulgazione nelle scuole cittadine da parte del Settore servizi sociali in collaborazione con le forze dell’ordine e con il coinvolgimento attivo delle associazioni animaliste. Questa una delle decisioni assunte questa mattina a Palazzo Mosti nel corso del tavolo di confronto sul fenomeno della violenza sugli animali. Presenti il sindaco Clemente Mastella, il vice Francesco De Pierro, il presidente della Commissione Servizi sociali, Rosario Guerra, il componente della segreteria particolare del sindaco Alboino Greco, il consigliere Giovanni Zanone, il comandante della polizia municipale Fioravante Bosco, e il commissario capo Umberto De Felice in rappresenta del Questore di Benevento.

Si è concordato di invitare i cittadini a segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine e alla polizia locale, prima ancora che attraverso i social media, gli episodi di violenza e maltrattamenti sugli animali in modo da consentire un pronto intervento delle stesse. I cittadini possono utilizzare, anche in forma anonima, l’app Youpol della Polizia per trasmettere in tempo reale messaggi ed immagini riguardanti l’esecrabile fenomeno.

Il tavolo sarà riunito periodicamente coinvolgendo anche le associazioni operanti sul territorio.