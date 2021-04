Al via il processo all'ex maresciallo Cc di Teano Con altri è imputato per l'omicidio di Serena

TEANO - E' ripreso ieri il processo per l'omicidio di Serena Mollicone. La seconda udienza, si è svolta all'interno dell'università di Cassino. Tra gli imputati, presenti i teanesi Marco e Franco Mottola, ex comandante della stazione dei carabinieri di Arce, la moglie di quest'ultimo, la signora Anna Maria, il maresciallo Vincenzo Quatrale e l'appuntato Francesco Suprano. Durante l'udienza, gli avvocati difensori della famiglia sidicina, hanno chiesto l'esclusione di una relazione tecnica, redatta dal perito Cristina Cattaneo. Stando a quanto riportato dalla relazione, Serena Mollicone morì dopo aver sbattuto violentemente la testa, contro la porta dell'appartamento dei Mottola, all'interno della caserma di Arce. I difensori di Suprano invece, hanno chiesto di rivalutare la posizione dell'appuntato, in quanto il reato a lui contestato, sarebbe caduto in prescrizione. Nel frattempo, l'arma dei carabinieri ed il Comune di Arce, si sono costituite come parte civile. La prossima udienza si terrà il sette maggio.

