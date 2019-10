I militari della Guardia di Finanza dei Reparti alla sede di Aversa, nell'ambito del contrasto al fenomeno dei roghi tossici di rifiuti industriali nella cosiddetta ' Terra dei Fuochi ', hanno individuato, nei giorni scorsi, due distinti opifici calzaturieri che operavano in locali privi delle necessarie misure di tutela dei lavoratori e senza alcuna autorizzazione per lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti. Sono stati denunciati i titolari delle aziende ispezionate e sequestrati i locali, 38 macchinari utilizzati per la lavorazione e circa 175 chilogrammi di scarti di lavorazione stoccati in attesa di essere illegalmente smaltiti. Scoperti anche 7 lavoratori a nero. Nei primi mesi del 2019 la Guardia di Finanza ha controllato 116 calzaturifici (di cui 16 sequestrati per il mancato rispetto della normativa ambientale).