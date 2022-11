La frana che ha bloccato la linea ferroviaria Roma-Napoli, via Cassino, ha messo ko la tratta che al momento resta chiusa. I lavori di rimozione dei detriti e del fango procedono a ritmo serrato ma occorre mettere in sicurezza il costone di collina che ha ceduto sabato sera, sotto il peso della pioggia battente.

Una tragedia sfiorata che avrebbe potuto avere conseguenze peggiori se il macchinista del treno interregionale partito da Cassino alle 18.05 non fosse riuscito a decelerare. Il convoglio è deragliato ma fortunatamente i ventidue passeggeri a bordo non hanno riportato gravi conseguenze se non un grande spavento. A dare l'allarme sono stati proprio le persone presenti sul treno che compresa la gravità della situazione hanno allertato i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e l'Ares 118. «Un muro di fango, alberi e pioggia che in pochi istanti sono finiti sui binari. Abbiamo sentito un boato e poi il treno spostarsi ed inclinarsi» racconta Fabio, commesso a Cassino che vive in provincia di Caserta e che con il treno viaggia ogni giorno.

Poter raggiungere le carrozze, ferme in una zona impervia nel comune di Tora e Picirrili, è stato complicato ma la macchina dei soccorsi è stata celere ed efficiente ed alle ventuno tutti i passeggeri, compreso il personale Trenitalia, sono stati prelevati e condotti presso la stazione di Presenzano dove, con dei bus messi a disposizione dalle Ferrovie, è stato possibile giungere a destinazione.



L'intera zona è stata flagellata da una violenta perturbazione che ha messo in ginocchio non solo i collegamenti ferroviari ma anche abitazioni ed attività commerciali. Violente raffiche di vento a Mignano Montelungo e Rocca d'Evandro hanno provocato il sollevamento di tetti e la caduta di alberi. In via Appia, ai confini con il Lazio, un albero si è abbattuto sulla linea elettrica e centinaia di persone sono rimaste per ore al freddo ed al buio.

In vista dell'arrivo di una nuova ondata di maltempo, che potrebbe peggiorare la situazione idrogeologica lungo la linea ferroviaria Cassino-Caserta-Napoli, e per evitare ulteriori disagi, è stato disposto un controllo a tappeto dei punti considerati ad alto rischio come l'ingresso di gallerie e zone pedemontane che nel corso dell'estate sono state toccate da vasti incendi che hanno distrutto la vegetazione oramai inesistente. L'assenza di alberi e di radici, infatti, è una delle cause principali degli smottamenti di terreno che non trovando nessun impedimento, scendono a valle. Salvo imprevisti la linea dovrebbe essere ripristinata entro pochi giorni.