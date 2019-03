Giovedì 21 Marzo 2019, 13:28

Il gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha disposto la nomina di un custode giudiziale per le attività di amministrazione della Hospice Nicola Falde, società che gestisce a Santa Maria Capua Vetere l'omonima casa di cura per malati terminali con terapie palliative. Il provvedimento della durata di sei mesi eseguito dal Nas dei carabinieri si è reso necessario per supremo interesse della collettività in quanto la struttura assicura un servizio pubblico ed è uno dei tre soli centri di questo genere della provincia di Caserta.La nomina del custode segue un sequestro di quote eseguito lo scorso anno nei confronti degli amministratori della società accusati di truffa e falso. L'accusa per la società Hospice Nicola Falde è di aver ottenuto dall'Asl di Caserta rimborsi non dovuti, per prestazioni mai erogate. La casa di cura subì un sequestro di 90 mila euro per reati accertati negli anni dal 2014 al 2016