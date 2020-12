Due ladri si introducono in sagrestia affermando di dover modificare i contratti dell'energia elettrica. Divise dell'Enel, hanno in un primo momento convinto il sacerdote. Ma poi don Pirozzi ci ha pensato: troppo giovani per essere due tecnici. Ha finto di dover prendere dei documenti, il don, poi è tornato indietro e i due balordi devono avere compreso di essere stati scoperti e se la sono dati a gambe. È stato così che don Carmine Pirozzi ha sventato l'ennesimo «colpo» dei truffatori che stanno in questi giorni «battendo» la Valle di Sessuola.

È emergenza sicurezza che sta interessando i quattro Comuni e in particolare quello di Santa Maria a Vico. Si tratta delle truffe agli anziani e non solo. Una trentina le persone, che risiedono nel particolare nelle strade periferiche, che sono state raggirate da finti operatori di un'azienda elettrica e da società multinazionali. Addirittura, attraverso alcune telefonate ci sono persone che chiedono circa un migliaio di euro in cambio di un pacco da consegnare a nome di qualche parente che risiede lontano. Nel particolare il mittente sono nipoti. Una situazione che sa davvero dell'incredibile, ma che ha già messo in allarme le forze dell'ordine che hanno individuato, attraverso le telecamere comunali di videosorveglianza, un'utilitaria di colore bianco che circola tra Santa Maria a Vico, San Felice a Cancello e Arienzo sia nelle ore del giorno che della notte.



L'amministrazione comunale di Santa Maria a Vico, guidata dal sindaco Andrea Pirozzi, nella giornata di ieri ha già invitato ufficialmente tutti a tenere gli occhi aperti. Per lunedì, alle 12, dopo aver informato la prefettura di Caserta ha convocato d'urgenza in modalità remoto, la Consulta comunale sulla sicurezza, alla quale parteciperanno l'assessore alla polizia municipale Nuzzo, comandante della stazione locale dei carabinieri Conca, il comandante del comando locale di polizia municipale Piscitelli, il consigliere di minoranza Igino Nuzzo, il dirigente alle politiche sociali D'Addio, l'assessore alle politiche sociali Biondo e il dirigente all'ambiente Fuccilla.



«Sono preoccupato dice Pirozzi - servono controlli mirati da prevedere in alcune zone e all'analisi delle questioni più recenti, cercheremo almeno in questi giorni di festa con tutte le restrizioni dettate dal Governo, di tenere gli occhi aperti. Saranno molti gli anziani che purtroppo resteranno soli in casa e che non potranno usufruire dell'aiuto e del sostegno di figli e nipoti. Grazie a una serie di denunce abbiamo già individuato l'auto sulla quale queste persone viaggiano e mettono a segno truffe che hanno fatto già grossi danni». «Consiglio a tutti i miei concittadini, almeno in questo periodo, - conclude - di non aprire la porta a sconosciuti e di chiedere aiuto a vicini di casa o conoscenti per avere informazioni quando si viene contattati da estranei, ovviamente telefonando per prima cosa alle forze dell'ordine. Bisogna tenere gli occhi bene aperti altrimenti ci si potrebbe trovare in situazioni spiacevoli».

