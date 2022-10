Ora è ufficiale: il vecchio cinema delle Palme diventerà un teatro comunale. Il Comune ha stipulato l’atto di compravendita per il trasferimento dell’immobile dell’ex sala cinematografica in via Graziadei all’ente locale. Già a luglio l’ufficio tecnico aveva avviato le indagini per verificare gli immobili disponibili a

Sparanise con i requisiti minimi soddisfacenti per la conversione in

teatro. Dopo l’analisi di fattibilità di ciascun immobile e il valore, costi di adeguamento/ristrutturazione e arredo, la scelta è ricaduta proprio sull’ex cinema. «Una scelta romantica e al tempo stesso tecnica, vista la predisposizione della struttura - spiega una nota del gruppo di maggioranza

Sparanise in Movimento - che accelera ulteriormente il processo di rigenerazione sociale, prima che urbana, della nostra città». Solo a settembre è stato posto un nuovo tassello nel puzzle della rigenerazione urbana. Questa volta, la riqualificazione di



Sparanise riguardava l’edilizia scolastica e i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In città sorgerà nei prossimi mesi anche un nuovo asilo nido. Il Comune ha vinto un apposito bando nazionale e ha ottenuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca l’approvazione del progetto presentato per la realizzazione della nuova struttura scolastica. I lavori di realizzazione saranno finanziati dallo stesso Miur per un milione 350mila euro, nell’ambito del piano di «Costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole dell’Infanzia» stanziati con le risorse europee di Next Generation EU. Una volta ottenuto il finanziamento, il Comune avvierà l’iter per l’affidamento dei lavori per poi far partire il cantiere. «Si tratta del più grande piano mai realizzato dal Governo sul tema dell’istruzione per la fascia 0-6 anni e l’amministrazione comunale ha lavorato assiduamente per cogliere quest’opportunità», ha commentato qualche settimana fa il sindaco Salvatore Martiello, che ha fatto saper di voler seguire da vicino l’iter per la progettazione e l’approvazione del finanziamento. Ma nel corso del 2022 sono stati completati i lavori di messa in sicurezza in diverse aree della città. In via san Vito gli interventi di rigenerazione urbana hanno interessato i tratti più dissestati della zona Breccelle: più di 10 chilometri di pavimentazione stradale, oltre 1500 metri di rete fognaria, 2000 metri di rete idrica e 1500 metri di rete gas metano. I lavori in zona Breccelle erano iniziati nel maggio dello scorso anno, ma a novembre scorso un pesante nubifragio costrinse i residenti a restare bloccati in casa, mentre ogni strada si trasformò in torrenti, in particolar modo nelle zone collinari.

